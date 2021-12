Steve Bakelmans voor eerst na moord op Julie Van Espen voor rechter: “Woonplaats? De gevangenis”

Maandag begint het eigenlijke proces rond de moord op Julie Van Espen (23). Woensdag werd in Antwerpen al de jury samengesteld die zal oordelen of Steve Bakelmans inderdaad schuldig is aan moord en verkrachting. Acht vrouwen en vier mannen zullen in de komende twee weken, en in eer en geweten, het assisenonderzoek voeren. Steve Bakelmans (41) – ondertussen met helderder ogen en langer haar – is van plan het aandachtig te volgen. Hij nam ook al kort het woord.