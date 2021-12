K3 steekt Regi voorbij als meest gestreamde Vlaamse artiest, amper 10 dagen na lancering ‘Waterval’

Amper tien dagen geleden lanceerde K3 de nieuwe single ‘Waterval’ en die werd intussen al een miljoen keer beluisterd op Spotify en andere online aanbieders. Het heeft ertoe geleid dat het trio dit jaar de meest gestreamde Vlaamse artiest is in ons land. Op Belgisch niveau doen enkel de Brusselse Damso, Angèle en Lost Frequencies beter.

Dat succes is geen nieuw fenomeen, want op Spotify harkte K3 in de periode van 2015 tot vandaag al meer dan 265 miljoen streams bijeen. En ook de videoclip van Waterval werd intussen al meer dan een miljoen keer bekeken op Youtube. Het gelijknamige album verschijnt dan weer op 17 december, fysiek op cd en digitaal op alle streaming platformen.

(bpr)