Tiger Woods maakt opmerkelijke comeback als golfer na auto-ongeluk: “Ik kan geen mooiere manier bedenken”

Tiger Woods zal volgende week voor het eerst na zijn auto-ongeluk weer een toernooi spelen. Met zijn 12-jarige zoon Charlie neemt de 45-jarige Amerikaanse golfer van 16 tot 19 december deel aan het PNC Championship in Orlando (Florida), een toernooi waar veel ex-golfkampioenen met hun ouders of kinderen aan meedoen.

Woods reed bijna het dubbele van de maximaal toegestane snelheid toen hij in februari met zijn SUV over de kop sloeg en zwaargewond raakte. Hij verbrijzelde zijn rechterbeen en -enkel en onderging urenlange operaties om pinnen en schroeven in de botten te plaatsen.

“Het is een lang en zwaar jaar geweest”, zegt Woods. “Maar ik kan geen mooiere manier bedenken om het af te sluiten dan een toernooi samen met mijn zoon Charlie te spelen. Ik kijk er heel erg naar uit om als trotse vader naast hem te staan.”

Woods liet vorige week al weten een terugkeer op de PGA Tour niet uit te sluiten. “Ik zal nooit meer fulltime op het circuit in actie komen, maar het is zeker realistisch dat ik ooit weer op de Tour ga spelen. Dat zal een kwestie van zorgvuldig uitkiezen worden”, zei hij.

Woods won in zijn carrière 82 proftoernooien. In 2019 bekroonde hij een comeback na tal van operaties aan knie en rug met zijn vijfde titel in de Masters. Dat was zijn vijftiende majortitel.