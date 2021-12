Besmettingscijfers in het onderwijs verdubbelen: ruim 70.000 leerlingen in quarantaine

Het aantal besmette leerlingen in het basis- en secundair onderwijs is op twee weken tijd verdubbeld. Ook het aantal scholieren dat in quarantaine zit is meer dan verdubbeld. “De cijfers in het onderwijs stijgen. Net als in de rest van de samenleving.”

40.161. Zoveel leerlingen raakten besmet met corona in het lager en secundair tussen 22 november en 5 december. Een verdubbeling tegenover twee weken daarvoor, toen het om 21.162 positieve leerlingen ging. “De stijging is het sterkst in de lagere scholen, omdat we daar met de grootste groep ongevaccineerde kinderen zitten”, meldt het kabinet van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

Ook het aantal scholieren dat in quarantaine zit gaat omhoog. Van 33.603 leerlingen tussen 8 en 21 november, naar 71.817. Dat is bijna 6 procent van alle leerlingen. “Die cijfers zullen wellicht nog oplopen”, zegt Michaël Devoldere, woordvoerder van Weyts. De drempel om de leerlingen naar huis te sturen is immers verlaagd. “Als er twee kinderen besmet zijn, moet de hele klas in quarantaine. Daarvoor was het: drie.”

Lichtpuntje

Bij de leerkrachten gaan de cijfers met een kwart de hoogte in. Het aantal positieve personeelsleden stijgt van 6.168 naar 8.183. Lichtpuntje is dat in de week van 29 november naar 5 december de statistieken opnieuw lichtjes naar beneden gaan, met 19.721 besmette leerlingen, tegenover 20.440 een week eerder. Maar de mondmaskerplicht versoepelen is geen optie. Ook al is Weyts er "een koele minnaar” van.

En voor wie hoop koesterde: de kerstvakantie start nog steeds op 17 december. “En of die hoop er is”, besluit Devoldere. “Van zodra we positieve cijfers publiceren krijgen we mails van ouders of de scholen toch niet nog een extra week kunnen openblijven. Elke strohalm wordt aangegrepen. En dat is begrijpelijk.”