Zwevegemnaar en ballonvaarder Ramses Vanneste heeft een adembenemende stunt tot een goed einde gebracht. In een luchtballon vloog hij over de Kilimanjaro in Tanzania, de hoogste berg van het Afrikaanse continent. Samen met zijn vader en een vriend zweefde hij op meer dan 7.000 meter tussen de wolken. “We speelden al lang met het idee”, vertelde Ramses aan Radio 2 West-Vlaanderen.