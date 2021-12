Koni De Winter (19) laat bij debuut in basis zien waarom Juventus grote toekomst voor hem voorspelt

Koni De Winter heeft zijn debuut gemaakt als basisspeler bij Juventus. De 19-jarige belofte-international hield zich makkelijk staande tegen een zwak Malmö in de Champions League en kreeg applaus bij zijn vervanging in de 70ste minuut. Juventus won met 1-0 en gaat als groepswinnaar naar de 1/8ste finales omdat Chelsea niet kon winnen van Zenit (3-3).

Op papier startte Juventus in een 3-5-2, maar dat was vooral defensief het geval. De Winter bevond zich vaak helemaal op rechts en stond met momenten hoger dan kapitein Paulo Dybala en rechtsmidden Federico Bernardeschi. Offensief was het dus een 4-4-2 bij de Oude Dame, met onze landgenoot als rechtsachter en de Braziliaan Alex Sandro op links.

© RR

We weten niet of het nu kwam door de spelsituatie of dat coach Max Allegri het aan zijn spelers had gezegd, maar De Winter werd vaak betrokken in de opbouw. Opvallend meer dan de offensievere Sandro, die soms als derde aanvaller fungeerde naast Dybala en Moise Kean. Veel risicovolle passes gaf de Belg niet, maar hij toonde zich wel rustig aan de bal en hield zijn tegenstanders met momenten met een oogstrelende baltoets af (vaak met zijn zool). En bij zijn eerste verdedigende actie troefde hij aanvaller Veljko Birmančević op zijn dooie gemak af.

Italiaanse overmacht

Juventus kwam in de 18de minuut op voorsprong dankzij Moise Kean. Die scoorde op een prachtige assist van Bernardeschi, nadat De Winter een inworp had afgedwongen dichtbij de Zweedse cornervlag. Het enige smetje tot dan toe op zijn wedstrijd: een miscommunicatie met Adrien Rabiot. Clubicoon Pavel Nedved leek dus gelijk te krijgen toen hij zei: “Ik zie dat hij altijd rustig blijft. Ik ben zeer benieuw want ik denk dat hij een heel sterker speler kan worden.”

Toegegeven: Malmö was echt nergens in het Allianz Stadium. Pas na een half uur kwamen de Zweden (die voor de rust amper 32 procent balbezit hadden) eens piepen, met een corner als resultaat. Het was dus de ideale match voor De Winter om zich te tonen aan Allegri. In minuut 38 bevond de 19-jarige belofte-international zich voor het eerst uit positie na een tackle op het middenveld, maar zonder erg.

“Een goeie eerste helft van De Winter”, zegt Juventus-volger Mirko Di Natale (TuttoJuve). “Hij heeft duidelijk geen last van de druk en speelt met vertrouwen in zijn kunnen. Hij toonde zich ook met enkele goeie voorwaartse loopacties en passes richting de aanvallers.”

© EPA-EFE

Tweede helft

De Winter mocht ook na de cappuccino blijven staan van coach Allegri en nam opnieuw plek op de rechterflank. Het was hetzelfde spelbeeld in Turijn. Juventus domineerde de bal, maar speelde net iets te traag om voortdurend gevaarlijk te zijn tegen het quasi onbestaande Malmö. De Winter legde opnieuw weinig risico in zijn spel, maar dook wel soms op in de zestien als hij dat kon. Hij ging met zijn 1m91 ook altijd mee bij corners.

Op het uur nog eens een goeie interceptie van onze landgenoot, die daarna tegen drie man kwam te staan en de bal over de lijn liet gaan. Wat later werd De Winter diep gestuurd, maar werd hij op de achterlijn afgetroefd door een Zweedse verdediger. Juventus was intussen overgeschakeld naar een 4-2-3-1, met Bernardeschi als nummer tien, waardoor De Winter meer ruimte voor zich had. Maar in minuut 70 zat zijn wedstrijd erop. De Winter werd vervangen door Mattia De Sciglio en kreeg het nodige applaus van de Juventus-fans in het Allianz Stadium.

La Gazzetta dello Sport was kort maar duidelijk in zijn commentaar: “Zeventig goeie minuten voor Koni De Winter”.

© AFP

Een avond om te onthouden voor De Winter, die de jongste Champions League-debutant ooit werd voor de Oude Dame met zijn 19 jaar en 179 dagen. Hij hield zich zonder problemen staande in een wedstrijd waarin zijn ploeg domineerde. Vergelijkingen zijn altijd moeilijk, maar De Winter heeft in zekere zin wel de flair en techniek van een Vincent Kompany. Afwachten of hij de komende weken nog speelkansen krijgt van Allegri, die een “echte fan” zou zijn van de Belg.