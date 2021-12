Zo maak je de feestdagen ook voor je kat en hond leuk

Oh dennenboom, oh dennenboom ... wat heb je sappige naalden. Nogal wat honden en katten kunnen niet weerstaan aan de drang om hun tanden in een tak te zetten, een tik te geven tegen dat glinsterende kerstballetje of de kerstlichtjes als kauwspeeltje te beschouwen. En dan hebben we het nog niet over al die lekkere geuren die in huis hangen, zeker bij de (voor)bereiding van het kerstdiner. Huisdieren en de feestdagen, het is niet altijd een goede combi. Dierendokter Rob Lückerath geeft enkele tips hoe je het stressniveau bij baas en dier enkele niveaus kunt verlagen.