Wat is er deze week te doen in uw gemeente? Dit zijn onze tips

Van een fikse wandeling langs molens, tot een duik in het bos op zoek naar bijgeloof over dans en theater voor kinderen. Er is weer van alles te doen in de provincie. Dit zijn de tips van onze redactie.

TVL-Wintervertelling met Bas Birker

Na het grote succes van de Zomervertellingen pakt TVL nu opnieuw uit met Wintervertellingen. De zender schotelt je twee hilarische vertellers op locatie voor. Op woensdag 15 december kan je in Dilsen-Stokkem comedian Bas Birker aan het werk zien. Kleed je warm aan en breng een stoeltje mee om buiten van de voorstelling te genieten.

Op 14/12 vanaf 19 uur, de voorstelling start om 20 uur op het Centrumplein Ter Motten in Dilsen. Toegang is gratis. Info: www.tvl.be/info/tvl-wintervertellingen

© TVL-vertellingen

Vermaarde solisten in de kerk

Op zondag vindt in de Sint-Pieterskerk van Tongerlo bij Bree een concert plaats met werk van onder meer Vivaldi, Bach en Cherubini. Op het podium staan alleen solisten van de Münchener Philharmoniker met Guido Segers als meest in het oog springende naam. De Breeënaar wordt beschouwd als één van de beste trompettisten van het land.

Op 12/12 om 16 uur, Sint-Pieterskerk, Dorpstraat 10 Bree. Reserveren: 089/86.34.30 of 0486/69.68.98

© RR

Fotografisch talent in CCHA

In Cultuurcentrum Hasselt kan je regelmatig tentoonstellingen rond fotografie, video en nieuwe media bewonderen. Het cultuurcentrum ondersteunt en stimuleert jong fotografisch talent. Deze zondag openen drie foto-expo’s. Voor het eerst zal de Japanse fotograaf Osamu Yokonamiin België te zien zijn, met zijn bijzondere portretten van Japanse kinderen. Peter H. Waterschoot stelt The night is like snow (Notte come neve) tentoon. En Van Michael Dans is er When the water clouded over.

Van 12/12 tot 6/3 in CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info: www.ccha.be

© Osamu Yokonami

Maak je eigen kerstbal

Onder begeleiding van een ervaren glasblazer kan je in GlazenHuis in Lommel je eigen kerstbal uit glas maken. Ga aan de slag met vloeibaar glas van 1.160° en ontdek hoe het glas aan het einde van de blaaspijp beweegt en de eerste luchtbal zich vormt in het glas. Je kan een eigen kleur kiezen. Twee dagen later ligt het glaskunstwerk in de Glasshop klaar.

Op 19/12 in GlazenHuis, Dorp 14b in Lommel. Op voorhand inschrijven is verplicht via: glazenhuis.be/workshops/

© Kristof Vancken

Zoek het maar uit

Talitha De Decker brengt in Genk de première van de voorstelling Figure It Out. De voorstelling toont een bizarre wereld waarin niet jijzelf, maar de objecten rondom jou tijdens een groeispurt lijken te veranderen. Ze gebruikt hiervoor een nieuwe technologie Lightform waarbij de dansers groter of kleiner geprojecteerd kunnen worden. Het resultaat is een verrassend spel tussen de dansers en de projecties.

Op 12/12 om 15 uur in C-mine Genk. Info & tickets: www.c-mine.be

© Talitha De Decker

Trek op kerstelfenzoektocht

In Sint-Truiden beleef je komende maand een kerstelfenzoektocht langs de kerstetalages van de Truiense handelaars. Ben jij een echte speurneus? Vind alle kerstelfjes die verstopt zijn in de stad en los samen met hen het spannende kerstprobleem op. De kerstster op de Grote Markt blinkt immers niet en dat wil Kerstelf Kluns snel oplossen. Vertel op het einde het magische kerstwoord aan de medewerkers en krijg naast een kerstelfenmuts en een zuurstok ook nog een chocolademelk.

Tot 9/1, Start op de Groenmarkt aan de schaatsverhuur in Sint-Truiden. Info: www.shopandthecity.be

Molentocht in de Jekervallei

Natuurpunt Riemst trekt op wandeling van de Smokkelmolen in Kanne naar het Pesthuis in Maastricht. Onderweg krijg je meer uitleg over de Jekervallei met zijn vele meanders, de wijngaarden op de flanken en de bevers die druk hun dammen bouwen. Je komt tijdens de tocht zeven watermolens tegen. De wandeling is 12 kilometer lang.

Op 12/12 om 13.30 uur op de parking van het Statieplein in Riemst. Inschrijven is verplicht via www.natuurpunt.be/agenda/molentocht-de-jekervallei-49816

© Natuurpunt Riemst

De koeien begeleiden

Help Natuurpunt Genk mee om de koeien te begeleiden vanuit het afgesloten gebied naar het wandelgebied. In De Maten grazen de gallowayrunderen. Een natuurgids vertelt je er alles over. Goede wandelschoenen zijn vereist.

Op 11/12 om 13.30 uur op de parking tegenover De Slagmolen, Slagmolenweg 16 in Genk. Inschrijven is verplicht via www.natuurpunt.be/agenda/de-koeien-begeleiden-van-het-afgesloten-gebied-naar-het-wandelgebied-50895

© Natuurpunt Genk

Over bijgeloof

De Kelten, Germanen en vele andere volkeren geloofden in de krachten van de natuur. Onverklaarbare gebeurtenissen zorgden dan ook voor heel wat angst. Trek je stoute wandelschoenen aan en ga met een gids het grote bos in Beringen in op zoek naar mysteries in de wereld van bomen, planten en dieren.

Op 13/12 om 13.30 uur in Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7/2 in Beringen. Info: www.dewatersnip.be

© Ann Jordens

Quinnie & Quin

Dimitri Leue, Inge Paulussen en Jonas Leemans brengen de voorstelling Quinnie & Quinn in Maasmechelen. De voorstelling vertelt het verhaal van Quinnie & Quinn, die ontsnappen aan de Grote Leider. Zo komen ze in een spannende zoektocht terecht die hen leidt langs verlaten steden, grote watervallen en ontploffende paddenstoelen. Niks lijkt wat het is, of lijkt dat alleen maar zo en is alles exact wat het lijkt?

Op 11/12 om 15 uur in CC Maasmechelen, Koninginnelaan 42 in Maasmechelen. Info & tickets: www.ccmaasmechelen.be