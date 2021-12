Binnenspeeltuinen trekken naar Raad van State na verplichte sluiting

LEES OOK. Plots moeten ook binnenspeeltuinen dicht: “De kinderen stonden hier te huilen aan de deur”

De binnenspeeltuinen zijn sinds zaterdag verplicht gesloten, net als dancings en discotheken. Beide maatregelen staan in hetzelfde artikel van het KB. Daar wringt het schoentje, luidt het. “De overheid vertrekt vanuit veronderstellingen neemt op basis daarvan een drastische beslissing. En dat zonder overleg met de sector. We zijn ervan overtuigd dat we een positieve bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van kinderen en dat in alle veiligheid. Daarom vragen we de vernietiging van dit KB.”

De belangengroepering verwacht binnen de week een uitspraak.