Voortvluchtige Wellenaar uit huis van grootouders gehaald

De overval op de Voorzorg in Borgloon gebeurde in februari 2018. — © Tom Palmaers

De man stond sinds zijn veroordeling in februari van dit jaar geseind in het kader van de strafuitvoering. Omdat de politie van het kanton Borgloon aanwijzingen had dat hij bij zijn grootouders in de Kukkelbergstraat verbleef, werd beroep gedaan op het snelle responseteam (kortweg TIG-team) van de politie LRH. De deur werd op slot gedaan toen de politie zich woensdag aanbood. Met een stormram forceerden de agenten zich een toegang. De dertiger - die een tijdje in het buitenland verbleef - werd in de boeien geslagen en naar de gevangenis gebracht. mm

