Hevige rookontwikkeling bij brand in hangar op grens Schakkebroek en Rummen

De brandweer is een zware brand op de grens van Schakkebroek en Rummen aan het blussen. Daar heeft in de Smoldersstraat een hangar vuur gevat. Er is veel rookontwikkeling

De brandweer is massaal aanwezig om het vuur te blussen. De straat is volledig afgesloten. Meer informatie ontbreekt voorlopig. In de hangar zit een bedrijf gespecialiseerd in het inrichten van bedrijfsvoertuigen. Niemand raakte gewond. lw