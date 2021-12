Een lekkere fles onder de kerstboom? Altijd een leuk geschenk voor wijnliefhebbers. Vorige week staken er wit en bubbels in onze pakjes, deze week kiezen we voor rood, ook in een groter formaat. Geen champagne? Nee, die houden we voor volgende week met de special “De 20 beste champagnes voor eindejaar”.