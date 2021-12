Provinciebestuur Limburg maakt werk van meer werk

De fietsbrug aan de sluis in Godsheide wordt eind dit jaar in gebruik genomen. — © Sven Dillen

Hasselt

De deputatie van Limburg heeft woensdagavond haar beleidsverklaring voor 2022 aan de provincieraad voorgelegd. Eerste gedeputeerde Inge Moors kon uiteraard niet buiten de coronacrisis. “De pandemie heeft een langere staart dan verwacht. Het heeft ons als provinciebestuur niet belet om onverminderd verder te werken aan de realisatie van onze projecten. We moeten vooral werk maken van meer werk”, aldus Moors. De provinciale begroting voorziet in 2022 voor 195 miljoen aan uitgaven en 45 miljoen investeringen. We overlopen met de vier gedeputeerden de belangrijkste beleidsaccenten.