Piepjonge Belg Koni De Winter krijgt eerste basisplaats bij Juventus: "Hij is klaar voor dit soort wedstrijden”

Een Belg in de basis bij Juventus, ongezien. Maar Koni De Winter mag starten in de Champions League-wedstrijd van de Oude Dame tegen Malmö.

Juventus kan nog groepswinnaar worden als het beter doet dan Chelsea bij Zenit. Maar coach Max Allegri wil roteren tegen de Zweedse bezoekers, want zaterdag wacht alweer een competitiematch tegen Venezia. En aangezien Juve pas vijfde staat, kan de Italiaanse recordkampioen zich in de Serie A geen fouten meer veroorloven.

Goed nieuws voor De Winter. De 19-jarige belofte-international speelt in de plaats van Matthijs de Ligt en mag naast Europees kampioen Leonardo Bonucci en Daniele Rugani plaatsnemen in een driemansdefensie. En dat in een winterse wedstrijd aangezien het sneeuwt in Turijn.

Opstelling (3-5-2): Perin - De Winter, Bonucci, Rugani - Bernardeschi, Bentancur Arthur, Rabiot, Sandro - Dybala, Kean

De Belgische jeugdinternational maakte in de zomer van 2018 de overstap van de jeugd van Zulte Waregem naar die van Juve. Begin dit jaar verlengde hij er zijn contract tot medio 2024. Dit seizoen verdeelt hij er zijn tijd tussen de U23 en de A-kern. Hij zat al op de bank tegen Napoli en kreeg tien minuten tegen Chelsea, maar pakt nu dus zijn allereerste basisplaats bij de Oude Dame.

Record

Daarmee is hij meteen de jongste basisspeler ooit voor Juve in het kampioenenbal, met zijn 19 jaar en 179 dagen. Daarmee doet hij onder anderen beter dan Paul Pogba (19 jaar en 265 dagen).

“Hij is jong, maar klaar om dit soort wedstrijden te spelen. We moeten winnen”, aldus Allegri. “De Winter is een heel stille jongen”, vulde clubicoon Pavel Nedved aan. “Ik zie dat hij altijd rustig blijft. Ik ben zeer benieuw want ik denkt dat hij een heel sterker speler kan worden. Ik denk dat hij het vanavond goed gaat doen.”

Op sociale media vonden verschillende Juventus-volgers en -fans het geweldig dat Koni De Winter debuteerde in de sneeuw.

