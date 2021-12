Peer

Blues Peer zal vanaf volgend jaar niet meer doorgaan in juli, maar in het verlengde Pinksterweekend in juni. Er komen ook zeker minstens twee podia. Ook het aanbod wordt jonger en breder. “Zo willen we een jonger publiek aanspreken. 30- of 40-plussers, dat is in ons geval al een verjonging.”