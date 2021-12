The National is de eerste aangekondigde band op het nieuwe festival ‘Live is Live’. Ze spelen een exclusieve show op vrijdag 17 juni. — © Koen Bauters

Zeebrugge/Hasselt

België is een nieuw festival rijker: ‘Live is Live’ vindt van vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni plaats op het strand van Zeebrugge met The National als eerst aangekondigde naam. Organisator is Hasselaar Jan Digneffe.