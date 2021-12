Zelf geplukt boeket of echt design: deze Limburgse cadeaus leggen wij onder de boom

Op verkenning in de Thaise keuken

Waarom? Bij chef Koong van Thais koken aan Huis in Diepenbeek kan je lekkere gerechten afhalen, maar je kan er ook kookworkshops volgen. Het ideale cadeautje voor een foodie.

Prijs? Vanaf 50 euro pp (afhankelijk van de grootte van de groep) leer je een menu koken. www.thaiskokenaanhuis.be

Tip van reporter Hanne Vandevoorde. — © Tasja Van Rymenant

Een sjaal van Marylène Madou

Waarom? Marylène is een Limburgs toptalent. Ze ontwerpt zelf haar prints, die steeds erg kleurrijk zijn. Vaak vindt ze inspiratie in het planten- en dierenrijk. Ze heeft een heel eigen collectie, maar werkt ook vaak samen met andere ondernemers waarvoor ze prints, stoffen en meer ontwerpt.

Prijs? Vanaf 169 euro. Alle info op www.marylènemadou.com

Tip van reporter Kizzy van Horne. — © Karel Hemerijckx

Een stout boek van enkele Limburgse auteurs

Waarom? Zeg nu zelf, toch niks zo leuk om tante Eufrazie en je woke nichtje tegelijk tegen de schenen te schoppen? Dan zit je met twee recente boeken van Limburgse auteurs best goed. Marnix Peeters noemde zijn De Jacht op Ursula Graurock al “een vuurtoren in een woke storm”. Anja Feliers, een van Vlaanderens succesvolste thrillerauteurs, heeft met Ademloos dan weer een stomend erotisch verhaal neergepend. Dat wordt nog pittig aan de feesttafel.

Prijs? 17,5 euro voor Peeters, 22 euro voor Feliers. Te vinden bij elke zichzelf respecterende boekhandel.

Tip van reporter Joey Bougard. — © Boumediene Belbachir

Albast theelichthouder van Michaël Verheyden

Waarom? “A thing of beauty is a joy forever.” Daarom kiezen we voor een tijdloze klassieker van één van de bekendste Limburgse accessoire-ontwerpers.

Prijs? 71 euro. Alle info op www.michaelverheyden.be

Een tip van reporter Rudi Smeets. — © Michaël Verheyden

Zelf houten lepels snijden

Waarom? Bij Atelier Jamaer in Zonhoven kan je zelf een lepel snijden uit hout. Er zijn initiaties van een halve of een hele dag. In de hele dag begin je bij het begin met een stuk hout, in de halve dag start je met een ruwe lepel.

Prijs? 65 euro voor een halve dag, 105 euro voor een hele dag (inclusief lunch). www.atelierjamaer.be

Tip van reporter Kizzy van Horne. — © Foto Karen

Concertickets voor het festival Piano Day(s)

Waarom? Een cadeau verklapt veel over de schenker: hier willen we gewoon zelf naar toe. Energierijk werk van Gershwin en Bernstein met moeder en dochter aan piano’s en twee toppercussionisten die zowat het hele slagwerkinstrumentarium op het podium slepen. Op 27 maart in Hasselt.

Prijs? 22 euro. www.ccha.be

Tip van cultuurreporter André Grosemans. — © rr

Modulaire oorbellen van de Genkse Franca

Waarom? Oorbellen kopen voor een ander is geen sinecure. Dankzij deze modulaire sets kun je zelf mixen en matchen. Oorbellen beu gezien? Door nieuwe elementen toe te voegen of verschillende combinaties te maken, heb je telkens een nieuwe set.

Prijs? Vanaf 37 euro. www.franca.be

Tip van reporter Goele Tielens. — © rr

Suiker- en melkset van Piet Stockmans

Waarom? Omdat het praktisch en tijdloos is. En het kan gecombineerd worden met alle andere ontwerpen van de Limburgse porseleinontwerper.

Prijs? 178 euro. Alle info op www.pietstockmans.be

Tip van reporter Rudi Smeets. — © Piet Stockmans

Voorjaarsbloemen bij De Bloemencowboy

Waarom? Na Nieuwjaar is het vooral uitkijken naar de lente (zeg ons dat wij niet de enigen zijn?): een bloemenabonnement is voorpret in ’t kwadraat. In Spalbeek vind je de bloemenpluktuin van Dimitri, alias de Bloemencowboy. Zijn ecologisch verantwoorde bloemenweide gaat vanaf midden maart al open: je plukt er dan zelf je boeketten narcissen of tulpen. Het enige wat je moet meenemen is een emmertje en een snoeischaar.

Prijs? Voorjaarsabonnement: 55 euro. Zomerabonnement: 320 euro. Wijerstraat 131, Hasselt, 0498/80.24.34, bloemencowboy.be

Tip van chef magazine An Smets. — © Liesbeth Deckers

Bezoek aan het Bocholter Brouwerijmuseum

Waarom? Het grootste brouwerijmuseum van Europa ligt gewoon in Bocholt. Een bezoekje is het ideale cadeau voor elke bierliefhebber.

Prijs? 6,5 euro (incl. consumptie). Reserveren kan via de toeristische dienst van Bocholt.

Tip van onze bierkenner Maarten van Leeuwaarden. — © rr

Zelf keramiek maken

Waarom? Servies krijgen is leuk, het zelf maken nog specialer. Keramiste Hanne Raymaekers uit Hasselt leert je tijdens een workshop de kneepjes van het vak.

Prijs? Vanaf 55 euro. Alle info op ennah.be

Tip van reporter Goele Tielens. — © rr

Waan je brouwer voor een dag

Waarom? Loop een dag mee met de brouwer van de gloednieuwe Genkse brouwerij BRAUW. Tussen het brouwen wordt het proces uitgelegd en wordt er tijd gemaakt om enkele bieren te degusteren.

Prijs? 125 euro (incl. proevertjes, maaltijd en 12 flesjes). Reserveren via brauw.be

Tip van bierkenner Maarten van Leeuwaarden. — © brauw

Limburgse kunst op grote hoogte

Waarom? Met een print van de schilderijtjes van Quinten Torp kijk je van thuis uit op de bochtige cols in de Italiaanse Alpen. Ideaal, nu er zelf geraken waarschijnlijk een tijdje niet meer inzit. De berglucht moet je er wel nog zelf bij denken.

Prijs? Prints vanaf 200 euro. Te koop via straf.boutique

Tip van reporter Joey Bougard. — © Raymond Lemmens

Een jaar vol cultuur met de Museumpas

Waarom? Schenk iemand een jaar lang cultuur. Met de Museumpas bezoek je gratis meer dan tweehonderd musea, waaronder een tiental in Limburg. Voor tijdelijke tentoonstellingen geeft de pas soms alleen een fikse korting. Je kan nu ook kiezen voor een limited edition-exemplaar, voorzien van een kunstwerk van David Hockney.

Prijs? 59 euro. Alle info op www.museumpassmusees.be

Tip van reporter André Grosemans. — © David Hockney

Limburgse rock onder de kerstboom

Waarom? Een vettige rockplaat, dat maken ze niet zo vaak meer. Gelukkig hebben de bronstig groene heren van The Sore Losers met Ultra Elektric net dat gemaakt. Ideaal voor bij de raclette, en een stevige pint of zes.

Prijs? Vanaf 19,99 euro. Te koop in elke platenzaak.

Tip van muziekreporter Joey Bougard — © The Sore Losers

Vegan voor beginners

Waarom? Het kookboek Lento, Vegan zoals je het nog nooit proefde is de perfecte gids voor wie zelf veganistisch wil koken. Kokkin Tekla Vancleynenbreugel van restaurant Lento in Hasselt deelt de geheimen van de vegan kookkunst. Lekker, gezond én milieuvriendelijk.

Prijs? 25,99 euro. Te koop in de boekhandel of in restaurant Lento.

Tip van reporter Goele Tielens. — © Luc Daelemans

Wijnpakket van Aldeneyck

Waarom? Met de wijnen van Aldeneyck kan je van aperitief tot dessert genieten van wijn van één Limburgs domein. Begin met Pinot Brut bij de aperitief, schenk een glaasje Pinot Gris Barrique bij het voorgerecht om vervolgens te genieten van een rode wijn Pinot Noir bij het hoofdgerecht. Afsluiten doe je met het dessert en een riesling of pinot rosé.

Prijs? Tussen 15 en 20 euro per fles. Te koop op het domein en diverse wijnhandels.

Tip van reporter Rudi Smeets. — © Karel Henckens

Een pakket vol lekkere legumen

Waarom? Ideaal voor elke tante die bezorgd is om de eenzame single die zijn eigen potje moet koken. Het groentepakket van Puur Leguum in Heusden-Zolder bevat enkel kraakverse groenten, van bij ons en duurzaam geteeld.

Prijs? 12 euro per week voor een groentepakket voor 1 à 2 personen. Af te halen in hun hoevewinkel. Alle info op www.puurleguum.be