Twee mannen in de cel wegens “jihadistisch geïnspireerd” plan voor mesaanval in Frankrijk

In Frankrijk zijn twee jonge mannen aangeklaagd en in voorlopige hechtenis geplaatst omdat ze een “ernstig en dreigend” plan hadden om een “jihadistisch geïnspireerde aanval met messen” uit te voeren. Dat hebben bronnen dicht bij de zaak woensdag bekendgemaakt.

De twee mannen van 23 jaar werden op 29 november in de departementen Seine-et-Marne en Yvelines gearresteerd door de Algemene Directie van de Binnenlandse Veiligheid (DGSI) na inlichtingen over een mogelijke aanslag. Zij werden beschuldigd van “criminele terroristische vereniging” en opgesloten in de gevangenis, aldus bronnen, na berichtgeving in Le Parisien.