Actrice Lynn Van Royen deelt Collect&Go-fail – en ze is duidelijk niet alleen

Actrice Lynn Van Royen deelt op haar Instagram haar bestelling bij Collect&Go. Na het afhalen bleek dat ze ietsje meer had ontvangen dan de bedoeling was. Ook haar volgers herkennen zich in haar fail.

“Als ge denkt dat ge 18 pakjes koeken gaat hebben, maar ge hebt per ongeluk 18 DOZEN besteld. Het is nog nieuw voor mij dat Collect&Go”, laat de Onder vuur-actrice in haar Instagram-stories weten. Haar volgens reageerden onmiddellijk met de meest hilarische bestelfoutjes: “Ik heb zo nog visbouillon staan voor de komende 20 jaar”, reageert iemand. Ook 30 kilo bananen in plaats van 30 stuks of een levensvoorraad schuursponsjes komen voorbij in de reacties.

Tip voor Lynn en haar volgers: in de algemene voorwaarden vermeldt Collect&Go: “Na controle in het afhaalpunt kan de Xtra-klant vrij beslissen of hij/zij de reservatie volledig aankoopt, gedeeltelijk of helemaal niet.” Zo voorkom je dat je in de toekomst met een te grote voorraad komt te zitten en te veel koekjes moet eten.

© Instagram