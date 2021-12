Burgemeester komt voorlezen in kinderopvang

Lezen en voorlezen is heel het jaar door belangrijk in deze kinderopvang. In de voorleesweek mocht het iets anders zijn. “Het was heel fijn om de burgemeester in huis te hebben”, getuigen Gina en Stefan, onthaalouders bij De Rakkertjes.“Het is ook een belangrijke erkenning voor de kinderopvang.”De kinderen hingen aan de lippen van de burgemeester. Na afloop kreeg hij van zijn publiek een bundeltje met tekeningen en vermelding van de 'beste voorleesburgemeester'.