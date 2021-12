Bestuur van gepensioneerdenbond brengt menu aan huis

Een druilige zaterdagmorgen kon de bestuursleden niet tegenhouden. Iedereen kreeg een menu met nog een speciale attentie, een flesjes wijn, aangeboden. Ook de 80-jarigen werden niet vergeten en ontvingen een mooi hart van speculaas. De leden die 20 jaar aangesloten zijn, kregen een horloge.Spijtig was dat dit niet in de zaal kon gebeuren. De alleenstaanden hadden er zich zo op verheugd om weer eens gezellig samen te zijn en wat bij te praten. Daarom werd toch getracht bij het afgeven van het pakket even een woordje te doen en hen veel sterkte en een vrolijk kerstfeest en eindejaar te wensen. Ook de nieuwjaarsreceptie op 8 januari is al uitgesteld.Door corona ligt de vereniging dan ook al stil vanaf 13 maart 2020. In die tijd overleden 16 leden. Vanaf 2022 zullen de bestuursleden, indien mogelijk, de leden weer bezoeken en een praatje met hen slaan.