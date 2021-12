Jitske Van de Veire toont afgeslankt lichaam: “Laat die proficiat maar achterwege”

Jitske Van de Veire is de laatste maanden veel afgevallen. Dat schrijft en toont ze op Instagram. Maar ze wil geen lof voor haar slanker lichaam. “Dit is het resultaat van stress en ondernemen in tijden van corona.”

“Serving you some nieuwe reality”, schrijft Jitske op Instagram bij een foto van zichzelf in ondergoed. “Ik ben de laatste maanden gigantisch veel afgevallen. Wat de meesten nu denken is: amai! Zo goe! Proficiat! Hoe doe je dat? Laat die proficiat voor deze keer maar achterwege.”

De uitbaatster van twee Wakko-kapsalons zegt dat ze niet bewust afviel. “Dit is het resultaat van stress, ondernemen in tijden van corona, het leven dat allesomvattend is, dat veel is en nog niet goed dat concept ‘veel’ kunnen plaatsen”, schrijft ze. Ze sluit af met de bedenking dat een proficiat niet nodig is wanneer iemand afvalt. “Nooit nie.”Jitske komt op haar Instagrampagina geregeld op voor bodypositivity en tegen bodycommenting.