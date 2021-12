GEMEENTERAAD. Hoog investeringsritme doet stadsschuld Bree stijgen

Bree

Meerjarenplan: Schepen van Financiën Michel Theunissen (CD&V) stelde enkele aanpassingen aan het strategisch meerjarenplan 2020-2025 voor. “We voorzien heel wat nieuwe investeringen”, aldus Theunissen. “In de loop van volgend jaar alleen al voor bijna 8 miljoen euro. Die gaan onder meer naar de herinrichting van Tongerlo, lokalen voor het verenigingsleven van Opitter, een fietspad langs de Rode Kruislaan en de eerste input in de sportcampus bij de scholen. Hierdoor stijgt onze schuld wel tot 2.233 euro per inwoner in 2025. We hebben echter meer dan voldoende inkomsten om deze schuld te dragen; en dat zonder de gemeentebelasting (8%) te moeten verhogen. Het gaat ook over budgetcijfers: in de realiteit gaan we niet alle leningen tegelijk opnemen.”

Volgens Sietse Wiels (Verjonging) gaan toch enkele alarmbellen af. “We spreken hier over fikse bedragen: in 2025 zullen we alles samen bijna 47 miljoen schuld hebben. En dat ondanks een forse belastingverhoging in het recente verleden. Bovendien houdt jullie scenario geen rekening met onvoorziene omstandigheden. Welke impact gaat corona bijvoorbeeld hebben? Heel goed opletten is de boodschap.”

Ophalen huisvuil: Vanaf januari 2022 worden de grijze zak met het huisvuil en de blauwe PMD-zak tegelijk opgehaald en niet meer afwisselend om de week. Schepen van Milieu Mario Knippenberg (N-VA): “Op die manier werken we kostenbesparend en milieuvriendelijk. Tijdens deze ophaalronde mag er ook textiel in een aparte oranje zak meegegeven worden. De eerste tweewekelijkse ophaaldag is op maandag 3 januari.”

Feestverlichting: “Het centrum werd volledig in het nieuw gestoken, maar komt er dit jaar ook feestverlichting?” wilde raadslid Edith Van Aken (Verjonging) weten. Schepen van Openbare Werken Rudi Cober (N-VA): “Na de overlast wegens de werken en de coronabeperkingen doen we een extra inspanning. Zo plaatsen we onder meer lichtgordijnen op alle invalswegen en werken we met lichtbollen en -sterren.”