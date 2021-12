Toch geen coronapas nodig voor schaatsbaan in Genk

Het bericht wordt bevestigd door schepen van evenementen Karel Kriekemans. “We hebben die beslissing genomen omdat we anders teveel zouden afwijken van het reglement dat geldt voor de aanpalende horecazaken”, zegt Kriekemans. “Concreet betekent dit nu dezelfde regels worden gehanteerd. Concreet betekent dit dat je een mondmasker moet dragen als je recht staat. Van zodra je zit aan een van de tafeltjes mag het weer uit. Dat zal ook zo zijn aan de standjes langs de ijsbaan. Als je iets gaat bestellen aan een van die standen moet het masker aan tot je weer zit. Ook wie zich aanmeldt om te schaatsen moet een masker dragen. Op de schaatsbaan zelf is dat dan weer niet nodig. Er is ook een open verbinding voorzien tussen de horeca op de Grote Markt en de schaatsbaan. Op die manier kunnen ouders op één van die terrassen een pannenkoekje eten terwijl ze hun kinderen op de schaatsbaan in de gaten houden. Er mogen honderd mensen gelijktijdig op de schaatsbaan en honderd mensen op de terrasjes ernaast. Stewards van Racing Genk worden ingezet om alles in goede banen te leiden. We verwachten geen stormloop voor de ijsbaan. Onder meer ook omdat we enkel wat muziek op de achtergrond draaien, beperkt open zijn, en er geen feestje van maken.” De schaatsbaan in Genk gaat vrijdag officieel open. (cn)