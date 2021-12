Nederlandse prinses Amalia speecht tijdens Raad van State, koning Willem-Alexander zichtbaar ontroerd

Kroonprinses Amalia is woensdag door haar vader binnengeleid in de Raad van State. Om 14 uur trad ze in de voetsporen van Willem-Alexander en haar oma Beatrix, die ook na hun achttiende verjaardag zitting kregen in het Hoog College van Staat. “Nog zeer lange tijd, leden van de Raad van State, zal ik mij beschouwen als uw leerling”, zei de prinses in haar eerste publieke toespraak.