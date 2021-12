Facebook verwijdert pagina’s gelinkt aan militaire junta in Myanmar

In Myanmar werd in februari bij een militaire putsch de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi opzijgeschoven. Toen besliste Facebook onder meer al om profielen die rechtstreeks gelinkt waren aan het Myanmarese leger, te verwijderen.

Nu gaat de sociaalnetwerksite nog een stap verder door alle accounts en pagina’s te schrappen van bedrijven die door de militaire junta worden gecontroleerd. Het Myanmarese leger heeft uitgebreide commerciële belangen in uiteenlopende industrieën waaronder bier, tabak, transport, textiel, toerisme en financiën.

Volgens mensenrechtenactivisten zijn de betrokken bedrijven medeverantwoordelijk voor de financiering van de repressie en het militaire machtsmisbruik in Myanmar, zelfs al voor de staatsgreep van februari.

Mensenrechtenschendingen

Meta zegt zich voor de uitbreiding van de maatregelen te baseren op “uitgebreide documentatie van de internationale gemeenschap over de rechtstreekse rol die de bedrijven spelen bij de financiering van geweld en mensenrechtenschendingen”. Het bedrijf verwijst onder meer naar een rapport van een onderzoeksmissie van de Verenigde Naties naar de economische belangen van de militaire junta.

Woensdag waren onder meer de pagina’s van de bedrijven Myawaddy Trading, Myawaddy Bank en Myanma Beer – die allemaal aan bod komen in het rapport uit 2019 – niet langer toegankelijk. Voorts is onder andere nog een filmproductiehuis op naam van de leider van de junta, Min Aung Hlaing, geblokkeerd.

Genocide

Facebook had eerder al kritiek gekregen dat het niet had opgetreden tegen oproepen van geweld tegen de Rohingya in Myanmar in 2017. De door de VN als genocide bestempelde vervolging van de moslimminderheid deed zowat 740.000 van hen op de vlucht slaan naar Bangladesh.

Rohingya-vluchtelingen dienden bij een rechtbank in de Amerikaanse staat Californië maandag nog een klacht in tegen Meta. Ze eisen een schadevergoeding van 150 miljard dollar omdat Facebook haatdragende berichten tegen de moslimminderheid liet verspreiden en omdat het algoritme van de sociaalnetwerksite desinformatie en bijgevolg geweld zou hebben bevorderd.