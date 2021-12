Agenten van “Brigade gourmet” kennen hun straf

LEES OOK. Politiemannen schenden zelf coronaregels in Molenbeek: met z’n allen rond de gourmet

Terwijl vorig jaar iedereen door de lockdown verplicht werd het kerstfeest met familie af te gelasten, organiseerden elf agenten van de politie van Brussel-West een groot gourmetfeestje in het commissariaat van Molenbeek. Foto’s doken al snel op sociale media op, en de rel was een feit.

De politiezone liet pv’s opstellen. Toen werd gezegd dat de agenten konden vervolgd worden voor het organiseren van een lockdownfeestje: ze zouden duizenden euro’s boete riskeren en mogelijk zelfs een gevangenisstraf.

Zo ver komt het niet. De elf agenten die herkend werden op de foto hebben uiteindelijk een minnelijke schikking gekregen van het parket. “Ze moeten elk 250 euro boete betalen”, bevestigt het parket van Brussel. “Conform de richtlijnen van het College van Procureurs-generaal.” Het parket had toch ook kunnen vervolgen? “We hadden meerdere opties. Maar hebben deze genomen”, is al wat de Brusselse parketwoordvoerster kwijt wil.

Wij vernamen dat het op deze wijze geregeld is omdat niet alle voorwaarden voor een lockdownfeestje vervuld waren. “Het was een etentje, geen feestje, want er was geen muziek”, zegt een welingelichte bron. De betrokken agenten zouden bovendien allemaal een tuchtstraf gekregen hebben. “Ze kregen een zogenoemde ‘waarschuwing’. En de chef van dienst die even geschorst geweest is, heeft een blaam gekregen.”

(cds)