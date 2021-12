Bestuurder misbruikt gehandicaptenkaart van overleden persoon in Maasland

Politie Maasland heeft een bestuurder beboet die onterecht op een gehandicaptenparking stond. Hij had aan de voorzijde een parkeerkaart voor mindervaliden liggen, met een parkeerschijf deels over de vervaldatum heen. De politiemensen konden nog net zien dat de vervaldatum 01/01/2017 is. Toen de agenten vertrokken, kwam de bestuurder net aan. Hij werd gecontroleerd. De gehandicaptenkaart bleek inderdaad vervallen te zijn. De persoon was overleden. De bestuurder deed nog moeilijk toen de kaart in beslag wed genomen. Hij kreeg een pv. maw