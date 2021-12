Boris Johnson verontschuldigt zich voor kerstfeestje van medewerkers in volle coronacrisis

De Britse premier Boris Johnson heeft zich woensdag in het parlement verontschuldigd voor een kerstfeestje dat zijn medewerkers vorig jaar in strijd met de toenmalige coronaregelgeving hadden georganiseerd. Johnson kondigde ook aan een onderzoek te starten naar het voorval.

Het gerucht dat er in de ambtswoning van Johnson op 18 december vorig jaar een kerstfeestje werd georganiseerd, deed al even de ronde. Dinsdagavond verscheen een video die het gerucht enkel maar plausibeler maakte. Op de videobeelden is Johnsons voormalige woordvoerster Allegra Stratton al lachend te zien terwijl ze antwoorden op vragen omtrent een kerstfeestje in volle lockdown lijkt voor te bereiden.

In de video, die zou dateren van 22 december 2020, wordt verwezen naar een feestje dat op vrijdag 18 december zou hebben plaatsgevonden. Dat is dezelfde dag waarover The Daily Mirror eerder schreef dat er een feestje voor de personeelsleden zou zijn georganiseerd.

Johnson had tot nog toe steevast beklemtoond dat tijdens het feestje de coronaregels niet werden geschonden, maar kondigde woensdag dus toch zijn excuses aan. Er komt ook een intern onderzoek, want Johnson was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het evenement. Hij was zelf bovendien ook niet aanwezig. Als uit het onderzoek zou blijken dat er regels overtreden zijn, zouden er conclusies worden getrokken, klonk het nog. De politie is alvast een onderzoek gestart naar vermeende inbreuken op de coronaregels.

Woensdag raakte ook bekend dat ook het Britse ministerie van Onderwijs vorig jaar een kerstfeestje had georganiseerd.