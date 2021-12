De Bocholtse studenten zijn in de bieb welkom tussen zaterdag 11 december en maandag 31 januari om samen met medestudenten te studeren.

Vooraf een plaatsje reserveren is verplicht, aangezien de studieplekken corona proof georganiseerd moeten worden. Voor informatie of reservaties kan je terecht op jeugd@bocholt.be of 089/20.19.32. RDr