OPROEP. Waarom was 2021 uw wonderjaar? Laat het ons weten

De aanslepende pandemie maakte van 2021 geen gemakkelijk jaar, maar misschien werd het voor u toch een wonderjaar? Om het jaar positief af te sluiten brengt Het Belang van Limburg in de eindejaarsperiode warme reportages over Limburgers die ondanks alles een magisch jaar achter de rug hebben. Dus had 2021 voor u een heerlijke wending, een onverhoopt cadeau of de realisatie van een lang gekoesterde droom in petto? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier.

