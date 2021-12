Na corona-interview in tuin: burgemeester maakte volgens minister geen deontologische fout

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) heeft in een schrijven bevestigd dat de burgemeester geen deontologische fout heeft gemaakt. Marco Goossens, de burgemeester van Oudsbergen (CD&V) krijgt dus geen sanctie voor het televisie-interview dat hij eind oktober in zijn tuin gaf terwijl hij in quarantaine was.

Eind oktober gaf burgemeester Marco Goossens in zijn tuin een interview aan TVL. De burgemeester was op dat moment besmet met corona en zat in quarantaine. Daarop werd klacht neergelegd bij gouverneur Jos Lantmeeters. De gouverneur stuurde de klacht door naar Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

“Het schrijven van de minister en de gouverneur is nog onderweg met de post”, zegt burgemeester Goossens. “Na een telefonisch contact met de gouverneur is me het schrijven van de minister bezorgd. De minister oordeelt dat ik geen deontologische fout gemaakt heb. In de toekomst zal ik zeker voorzichtiger zijn en indien nodig de media enkel via digitale weg te woord staan. Als burgemeester heb ik een belangrijke voorbeeldfunctie, dus neem ik het advies van de minister zeker ter harte”, besluit Marco Goossens. (rdr)