Rijksweg richting Maaseik op zaterdag 11 december afgesloten in Rotem en Dilsen

De Rijksweg in Rotem en Dilsen is zaterdag de hele dag afgesloten in de richting van Maaseik. — © Mark DREESEN

Op zaterdag 11 december is de Rijksweg richting Maaseik volledig afgesloten in de twee deelgemeenten Dilsen en Rotem. Reden is de aanleg van nieuwe asfalt. Er is een omleiding via Rotem-centrum.

Wegen en Verkeer Limburg voert momenteel op de Rijksweg wegenwerken uit met de aanleg van een kleine rotonde met keerpunt op de grens van Rotem en Dilsen. De werken zitten in een eindfase. Om die reden zijn er zaterdag 11 december de hele dag asfalteringswerken gepland in de richting van Maaseik. Deze werken worden uitgevoerd tussen de Minister Stansstraat in Dilsen en de Hoogbaan in Rotem. Het verkeer richting Maaseik moet in Dilsen de Rijksweg verlaten en verder via de Hoogbaan over zijn totale lengte, dus ook door het centrum van Rotem, richting Elen. Richting Maasmechelen kan het verkeer over de Rijksweg passeren.

Na de asfalteringswerken van zaterdag 11 december, volgt de aanleg van een middengeleider, rotonde en een verhoogde middenberm over de Rijksweg tussen Dilsen en Rotem. Tijdens deze werken moet het verkeer over één rijstrook in elke richting. Doel is dat na de uitvoering van alle werkzaamheden dit baanvaak na 25 jaar opnieuw vier rijstroken heeft en eeen betere doorstroming is van het verkeer op de Rijksweg. (mmd)