Blake en Mortimer in 2021: nostalgisch amusement, maar is zo'n strip wel nodig?

Jean Van Hamme (82) heeft zich laten verleiden om nog één Blake en Mortimer te schrijven. De reeks die hem als 7-jarige het stripverhaal inzoog. “Een strip die met zijn volwassen toon ook een kind serieus nam”, liet hij optekenen.

In deze Laatste Zwaardvis grijpt de Brusselse topscenarist terug naar de wortels van Blake en Mortimer, naar het avontuur waarmee het allemaal begon in 1946: Het geheim van de Zwaardvis. In dit vervolg wil een gevluchte topnazi wraak wil nemen op Groot-Brittannië. Hij kan de laatste Zwaardvissen veroveren: een Brits straalvliegtuig, tegelijk onderzeeër, een wapen ontworpen door Mortimer. Maar: wie kan het besturen? Zo komt Van Hamme alweer tot een acceptabel, goed opgebouwd verhaal, al is de finale wat grotesk.

De Nederlandse tekenaars Berserik en Van Dongen zitten knal bovenop de stijl die geestelijke vader Edgar P. Jacobs een verhaal later hanteerde. Al schuiven de Nederlanders in de details soms uit. Niet erg, al bij al is dit vakkundig, zij het nostalgisch amusement. Rest alleen die vraag. Waarom? Waarom moet een nu 75 jaar oude stripreeks nog nieuwe delen krijgen als de auteur al lang dood is? Op Kuifje na herhaalt de traditierijke Belgische strip zich oeverloos en is er heel weinig vernieuwing. Op langere termijn funest. jbx