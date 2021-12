Droge humor, actie én eightiesrock? Game ‘Guardians of the Galaxy’ heeft het allemaal

In het bombardement van najaarsgames is ‘Guardians of the Galaxy’ misschien wel de leukste verrassing. Met dank aan overdadig kleurrijke decors, droge humor en eightiesrock is de Marvelgame een verrassing.

Ook al is het voor het grote publiek een van de minder bekende franchises van Marvel, comicfans drukken Guardians of the Galaxy al langer tegen de borst. Het bonte kwintet ruimteredders staat onder leiding van de peroxideblonde Peter Quill aka Star-Lord en bestaat verder uit de ADHD-wasbeer Rocket, de mompelende en strompelende boom Groot, de Hulkachtige spierbundel Drax en dodelijke vamp Gamora.

Star-Lord krijgt het gezelschap van dit bont allegaartje. — © RR

Rick Astley

Op papier lijkt Guardians of the Galaxy een actieshootergame van dertien in een dozijn, en het red-het-universumverhaaltje hebben we ook al oneindig veel keer gehoord. Maar de makers zijn er wel in geslaagd om het spel zodanig met humor te kruiden dat het bijzonder amusant wordt. Het wijsneuzerige gesteggel in de dialogen werkt voortdurend op de lachspieren en houdt je als speler ook bij de les. Even geslaagd is de eightiessfeer - alleen al dat introfilmpje! - die als een warm deken over het spel hangt. Met dank aan de soundtrack waarop Rick Astley, New Kids On The Block of Pat Benatar te horen zijn. De actie, in combinatie met deze muziek en decors die uit overgesatureerde kleuren zijn opgetrokken, is gewoon goud waard.

Maffe spelwerelden in overgesatureerde kleurtjes, check! — © RR

Vertier

Minpuntjes? Ach ja, die zijn er ook wel, maar we zien ze graag door de vingers. Tijdens de intense vuurgevechten doet de camera wel eens gekke dingen en verlies je soms het overzicht. Maar echt storend is het niet. En om de puzzels te kunnen oplossen, moet je ook geen lid van Mensa zijn. Maar wie lekker onderuitgezakt en ginnegappend een actiegame wil spelen, die is met Guardians of the Galaxy zeker aan het juiste adres. Vertier volgens het boekje. En dat maakt van de game een plezante verrassing dit najaar. rd