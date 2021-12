Minister van Sport Ben Weyts laat aantijgingen van Yellow Tigers tegen bondscoach Gert Vande Broek onderzoeken

Magistraat Bart Meganck zal op vraag van minister van Sport Ben Weyts de aantijgingen tegen Gert Vande Broek onderzoeken. De bondscoach van de Belgische volleyvrouwen kwam afgelopen week in opspraak nadat enkele voormalige Yellow Tigers hem beschuldigden van emotioneel misbruik.

Drie oud-speelsters van de Yellow Tigers (Freya Aelbrecht, Hélène Rousseaux en Valerie Courtois) getuigden maandagavond in het Canvas-programma ‘De prijs van de winnaar’ over psychologisch grensoverschrijdend gedrag van bondscoach Gert Vande Broek. Die reageerde zelf “geschrokken” op de beschuldigingen en kreeg ook het vertrouwen van de volleybond. Ilka Van de Vyver, huidig aanvoerster van de Tigers, besliste dan weer meteen te stoppen bij de nationale ploeg. Het is nu aan Bart Meganck om de zaak te onderzoeken. Hij zal “als neutrale autoriteit alle aantijgingen bekijken, evenals de precieze omstandigheden”, klinkt het.

Eerder stond Meganck - zelf een voormalig topatleet - al aan het hoofd van de expertencommissie die onderzoek deed naar grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld. “Er moet nu sereniteit komen”, zegt Weyts. “Verschillende partijen hebben heel duidelijk stelling ingenomen. Een neutrale autoriteit moet nu trachten om klaarheid te scheppen en desgevallend aanbevelingen te doen.”

Weyts noemt de aantijgingen van de voormalige Yellow Tigers “van een andere orde als de getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld” en, gaat het verder, “ze hebben ook niet echt betrekking op minderjarigen, maar maken wel veel emoties los en veroorzaken veel beroering. Verschillende partijen hebben in de media heel duidelijk stelling ingenomen en er dreigt een impasse die niemand vooruit helpt.” Daarom zegt Weyts het dossier naar zich toe te trekken “met de bedoeling om de sereniteit te herstellen”.

Bart Meganck heeft de opdracht inmiddels aanvaard. Hij zal als neutrale autoriteit alle aantijgingen bekijken, evenals de precieze omstandigheden en de ervaren schade bij de (ex-)speelsters. “Bart Meganck is een sterke en geloofwaardige figuur, die de sportwereld van binnenuit kent”, zegt Weyts. “Hij kan ook in dit dossier de neutrale autoriteit zijn die de sereniteit herstelt, klaarheid schept en desgevallend aanbevelingen doet.”

