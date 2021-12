Antistoffen die worden opgewekt door de huidige vaccins, zouden minder goed in staat zijn om een besmetting met de omikronvariant te voorkomen — © Nathan Lainé

De omikronvariant van het coronavirus zou in staat zijn om de bescherming die de huidige vaccins tegen besmetting bieden, te ontduiken. Dat blijkt uit de eerste resultaten van laboratoriumtests. Dit weten we al over de nieuwe variant.