Joris Hessels kopt binnen: “Mijn grootste guilty pleasure is Clouseau”

In ‘Radio Gaga’ bracht hij samen met Dominique Van Malder mooie liedjes en mooie verhalen. Vandaag toert hij met Knetter, een schoolvoorstelling, werkt hij aan een nieuw seizoen van De weekenden en zal hij in januari op Canvas te zien zijn met het nieuwe programma Taxi Joris. Tussendoor schreef hij ook nog een boek, Een klein afscheid, en had hij nog even tijd voor onze videorubriek “… kopt binnen”: “Als ik iets aan mezelf kon veranderen, zou ik wat meer zelfvertrouwen willen hebben.”