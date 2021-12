Ook Eddy Planckaert haakt af voor ‘De slimste mens’: “Veiligheid boven alles”

Geen Eddy Planckaert (63) in ‘De slimste mens ter wereld’. De pater familias van ‘Château Planckaert’ zou aanschuiven in de aflevering van woensdag, maar moest afhaken na een mogelijke coronabesmetting.

Vlak voor de opnames had Planckaert een hoog-risicocontact. Samen met echtgenote Christa moest het wielericoon in quarantaine. “Eddy zit momenteel in Frankrijk, waar hij en zijn gezin verder renoveren aan hun kasteel”, zegt Château Planckaert-producer Katrien Luyten. “De regels zijn daar strenger dan hier: na elk contact met iemand die corona heeft, moet je in isolatie. Daarom moest Eddy afzeggen voor De slimste mens.”

Ziek is Planckaert niet geweest. “Hij had geen symptomen en heeft twee keer negatief getest. Maar naar België komen voor de quiz lukte niet. Jammer, want Eddy had na lang twijfelen zijn woord gegeven aan Erik Van Looy. Maar dit was overmacht. Sowieso neem je in deze tijden best geen risico’s. Veiligheid boven alles.”

Acteur Tom Vermeir, die zelf moest afhaken na een coronabesmetting, valt in voor Eddy Planckaert en neemt dus alsnog deel. — © SBS

Geheime kandidaat

Het is de derde keer dat corona zich komt roeren in De slimste mens. Quizmaster Erik Van Looy raakte zelf besmet en moest tijdelijk verstek geven. Hij werd twee uitzendingen vervangen door Bart Cannaerts.

Eerder testte ook een kandidaat positief, waardoor rapper Glints mocht invallen. Om welke deelnemer het ging, wilde de zender eerst niet kwijt. “Zo kan hij of zij aanschuiven op een later moment, als iemand anders zou uitvallen.”

Tom Vermeir

Dat blijkt nu acteur Tom Vermeir (Belgica, De twaalf) te zijn. Hij neemt woensdagavond de plek in van Eddy Planckaert. “Zo is Tom dus eigenlijk nooit out geweest”, klinkt het bij Play4.

In de voorlaatste reguliere aflevering zit Vermeir naast Jan Verheyen en Lisbeth Imbo. Vermeir en Verheyen maken nog kans op een rechtstreeks ticket naar de finaleweken, Imbo is al zeker van haar plek. Donderdag sluit actrice Anne-Laure Vandeputte (Grenslanders, Red light) als laatste aan. Komende maandag gaan de finaleweken van start.

Tom Vermeir, Jan Verheyen en Lisbeth Imbo nemen het woensdagavond tegen elkaar op, in de voorlaatste reguliere aflevering van ‘De slimste mens’. Maandag starten de finaleweken. — © SBS

(dvg)