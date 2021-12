Bedrijf Elmech even ontruimd door rook in spuitcabine

Het bedrijf Elmech op het industrieterrein in Opglabbeek is woensdagmiddag geëvacueerd door rookontwikkeling in een spuitcabine. De brandweer had de situatie snel onder controle waardoor de productie kon worden hervat.

Het personeel van Elmech heeft meteen goed gereageerd. “Bij ons aankomst was de veiligheidprocedure gevolgd. Het personeel verliet de bedrijfshal. We hebben nog een controle uitgevoerd in de hal. Ook op het dak is de afzuiging nagekeken. Er is geen schade”, zegt officier Bollen van brandweer Oost-Limburg. Bij Elmech werken zo’n vijftig mensen. De firma is actief in de sectionale poorten, constructiebouw en de machinebouw en automatisatie.

rdr