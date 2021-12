Nieuwe erfgoedwandeling in Sluizen

Sluizen ligt in droog Haspengouw, in het dal van de Jeker. Die rivier heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van Sluizen, een landbouwgemeente met akkerbouw als belangrijkste activiteit. De kerk en de boerderijen in Sluizen werden hoger gebouwd dan de rivier, aan weerszijden van de vallei, tegen en langs de heuvel die in de volksmond ‘Moufrand’ genoemd wordt. De vruchtbare landbouwgronden bevinden zich boven op het plateau. Nabij de Jeker is het erg drassig, je bent er ‘op het Broek’. Sluizen is met zijn 304 hectaren een van de kleinste dorpen van Tongeren. In 2019 kwamen de gebroeders Vaes met het idee om een boek over Sluizen uit te geven. Het boek ‘Strijden, lijden, leven en feesten in de heerlijkheid Sluizen’ verscheen eerder dit jaar. De publicatie is een uitgave van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en het Stadsarchief van Tongeren en verscheen in de reeks ‘De Bulletin’. Gerard Stassen, schepen van erfgoed: “Erfgoed Tongeren stippelde de wandeling van 3,4 km uit met een uitbreidingslus van 1,8 km. De wandelroute leidt je langs enkele mooie dorpsgezichten en bij elke stopplaats wordt er een stukje erfgoed in de kijker gezet. De oorsprong van de naam, het verhaal van de strohoedenfabricage, de activiteiten op de terreinen van de Steenkuil, de architectuur van de beschermde Sint-Servatiuskerk en nog veel meer.”De wandelbrochure is gratis verkrijgbaar bij Toerisme Tongeren. Alle inwoners van Sluizen ontvangen een exemplaar in de brievenbus. De leden van de kerkfabriek, Ferm en de Koninklijke Fanfare Mont Franc van Sluizen zorgen voor de verdeling van de wandelbrochures.