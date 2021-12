Ferm Thuiszorg neemt afscheid van pionier Lydia

In 1995 begon Lydia Vandebosch als een van de eerste verzorgenden te werken voor Ferm Thuiszorg (toen nog Landelijke Thuiszorg) in Limburg. Christel Comhair, haar verantwoordelijke toen: “Ik herinner me Lydia vooral als een zeer geëngageerde verzorgende, met een grote inzet en een groot enthousiasme om de cliënt de allerbeste zorgen te geven, geen enkele inspanning was haar te veel.” Lydia heeft in al die jaren vele evoluties in de thuiszorg meegemaakt. Waar zij in 1996 gestart is samen met een 10tal verzorgenden, telt Ferm Thuiszorg momenteel 147 verzorgenden in de gezinszorg in Limburg. In het begin legden verzorgenden zich toe op onderhoud en huishouden bij ouderen, terwijl er de laatste jaren meer gefocust wordt op begeleiden, koken, boodschappen doen en aanwezig zijn om een luisterend oor te bieden, ook bij jonge gezinnen met een zorgvraag. De gezinnen zagen Lydia graag komen. Ze konden altijd op haar zorgzame aanwezigheid rekenen. Regioverantwoordelijke Sandra Hex van Ferm Thuiszorg: “Lydia wil steeds het beste voor iedereen, is heel loyaal ten opzichte van haar cliënten, collega’s en de dienst. Ze was een vaste waarde in ons team in Tongeren, we gaan haar mening en inbreng zeker missen.”Vanuit Ferm Thuiszorg wensen we haar oprecht proficiat met haar pensioen. "We danken haar van harte voor al die jaren van samenwerking en wensen haar veel geluk en fijne momenten samen met haar familie."