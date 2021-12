Wellenaar vlucht op brommer weg van coronacontrole tijdens lockdown

In maart vorig jaar zat ons land in een strenge en volledige lockdown naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus. Niet-essentiële verplaatsingen werden verboden, maar daar trok de Wellenaar zich niets van aan. “De man reed rond met zijn motorfiets waardoor de wijkagent hem achterna ging”, aldus de procureur. “Hij werd klemgereden en er kwam een extra ploeg ter plaatse. Toch kon de beklaagde opnieuw de vlucht nemen. Nadat hij een tweede keer werd klemgereden, reed hij in op een van de inspecteurs.”

Uiteindelijk kon de man overmeesterd worden. “De agenten hebben hem tegen de grond gewerkt en geboeid”, zo sprak de aanklager.

Brommer als wapen

De betrokken inspecteur vraagt een morele schadevergoeding van 350 euro. “De mannen kwamen door de aanrijding fysiek met elkaar in contact. Mijn cliënt had schrik om een besmetting op te lopen”, aldus zijn raadsman.

Voor de weerspannigheid riskeert de Wellenaar een celstraf van 7 maanden. “Hij heeft zijn brommer als wapen gebruikt. Verder is hij ook al gekend voor 19 feiten voor de politierechtbank en hij stond toen zelfs geseind. Hij trekt er zich niets van aan”, aldus de aanklager. Omdat hij de coronamaatregelen niet naleefde, kan daar nog een maand extra bijkomen, net als een geldboete van 208 euro.

Vonnis volgt op 22 december.