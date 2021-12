Mbappé liet kans op hattrick tegen Club Brugge liggen door strafschop aan Messi te geven: “We gaan hem nog nodig hebben”

Kylian Mbappé toonde zich in het Champions Leagueduel tegen Club Brugge onbaatzuchtig door Lionel Messi in de tweede helft zonder morren een strafschop te laten nemen. De Franse topspits had zelf twee snelle goals gemaakt en liet zo de kans op een hattrick liggen, maar daar maalde hij niet om. Volgens Mbappé was het belangrijker dat Messi, die nog niet kunnen schitteren in het Parijse shirt, extra vertrouwen kon opdoen door van op de stip zijn tweede van de avond te maken.

“Het blijft Lionel Messi. We gaan hem tijdens het seizoen nodig hebben, en ik ben ervan overtuigd dat hij ons zal helpen wanneer de belangrijke wedstrijden eraan komen. Hij moet dan vertrouwen hebben. Het is goed voor hem dat hij nu twee keer heeft gescoord en dat is ook goed voor ons”, vertelde Mbappé, die met doelpunten in de tweede en zevende minuut PSG een droomstart had bezorgd tegen Club Brugge. Het duel in het Parc des Princes eindigde uiteindelijk op 4-1.

PSG-coach Mauricio Pochettino keek vanaf de bank goedkeurend toe hij zijn steraanvallers allebei twee keer de weg naar het net vonden. Wie de strafschoppen neemt, laat de Argentijn aan de spelers zelf. “Ik ben blij dat Leo en Kylian twee doelpunten hebben gemaakt. Ze kunnen, met hun kwaliteit, allemaal een strafschop nemen. Het is aan hen om, op dat moment, te beslissen wie het meeste vertrouwen heeft”, aldus Pochettino.