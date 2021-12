Meer dan 200 nieuwe sluipwespen in België en Nederland

Sluipwespen (Ichneumonidae) zijn parasitaire wespen die hun gastheer doden, maar ook voor een natuurlijke balans zorgen. Met meer dan 1.500 soorten in België en Nederland is het met voorsprong de grootste wespenfamilie.

Belgische en Nederlandse insectenkenners hebben recent 205 nieuwe sluipwespen geregistreerd. Hiervoor deden ze beroep op foto’s uit de natuurdatabank waarnemingen.be en waarneming.nl, maar ook op berichten via sociale media. Er is heel wat studiemateriaal aanwezig maar dat sijpelt vaak niet door tot de wetenschappelijke literatuur.

Bij de ruim 200 soorten die de insectenkenners beschrijven, zijn grote verschillen in gedrag te zien. “Zo zijn er enkele sluipwespen die aquatische motten parasiteren en dus in de zomer op waterlelies te zien zijn in het stadspark”, zegt insectenkenner Fons Verheyde. “Er zijn ook sluipwespen die spinnen gebruiken, inclusief de grijze huisspin, en grote indrukwekkende soorten die keverlarven lastigvallen en die soms in tuinhuisjes opduiken bij stookhout.”