Moeder betrapt dochtertje (3) terwijl ze beeld van brandweerman kust: “Ik ga met hem trouwen”

Dit kleine Amerikaanse meisje (3) is dol op Disney- en kerstfilms, en droomt duidelijk van een romantisch leven als prinses. Toen mama Ciera (27) met haar dochtertje een kijkje nam in een antiekzaak, hoorde ze plots gegiechel en begon ze te filmen. “Ze was een beetje gek aan het doen”, klinkt het. “Ze is geïnspireerd door de films die ze kijkt en doet alles na wat ze ziet. Toen ik vroeg waarom ze hem kuste, was het antwoord duidelijk.”