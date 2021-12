Rebel Wilson open over gewichtsverlies: “Mijn team vond het een slecht idee voor mijn carrière”

De Pitch perfect-actrice vertelt in een exclusief interview met de BBC dat haar eigen team ertegen was dat ze gezonder wilde leven en afslanken. Omdat ze “miljoenen dollars verdiende als het grappige dikke meisje”.

De Australische actrice (41) legde haar fysieke transformatie vast op de sociale media, nadat ze een paar jaar terug aan een gezondheids- en fitnesstraject was begonnen.

“Ik kreeg veel tegenwerking van mijn eigen team in Hollywood, toen ik zei: “Ik ga dit jaar gezond leven en ik denk dat ik daardoor fysiek een transformatie door zal gaan”, vertelt ze aan BBC Breakfast.

“Ze vroegen zich echt af waarom ik dat zou willen doen. Waarom veranderen en afslanken als ik miljoenen dollars verdiende door het grappige dikke meisje te zijn?”

Wilson, ster van filmhits als Bridesmaids, Pitch perfect en The hustle, kreeg veel media-aandacht met haar gewichtsverlies, maar ze is ook altijd heel duidelijk geweest over het feit dat ze wil dat mensen zich richten op haar carrière in plaats van haar lichaam. “Is dat wat een vrouw moet doen in de wereld, afslanken om aandacht te krijgen?”, vroeg ze zich af.

“Het is fascinerend te zien dat mensen – en vrouwen in het bijzonder – er zo door geobsedeerd zijn. Ik weet hoe het is om een vrouw te zijn die niet wordt gezien als traditioneel mooi, wat dat ook mag zijn. Het is gewoon beter om de gezondste versie van jezelf te zijn.”