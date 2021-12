Vrachtwagen kantelt op E314 tussen Halen en Lummen

Op de E314 in Halen is woensdagmiddag rond 12.30 uur een vrachtwagen gekanteld. De oorzaak is niet bekend. De chauffeur liep enkel lichte verwondingen op.

© 112 Meldingen Limburg

Door het ongeval was één rijstrook richting Lummen versperd. Dit zorgde voor enige hinder. De vrachtwagen was geladen met zand. De lading belandde in de berm aan de andere kant van de vangrails. De chauffeur werd door elkaar geschud in de cabine. Overbrenging naar het ziekenhuis bleek niet nodig. maw

© 112 Meldingen Limburg