Onbekenden sluiten twee Genkse scholen met kettingen als actie tegen mondmaskerplicht

Onbekenden hebben de poorten van basisscholen De Schom in Termien en Mater Dei in Genk-Centrum woensdagochtend afgesloten met kettingen en sloten. Het gaat om een protestactie tegen het dragen van mondmaskers. De lessen gingen gewoon door maar enkele ouders moesten met hun kinderen weer huiswaarts keren omdat ze niet tot aan de opvang geraakte.

Volgens Jimmy Wenmeekers, één van de ouders, die ook protesteert tegen het verplicht dragen van mondmaskers in de school weet dat om 6.45 uur begeleiders van de opvang al op een gesloten poort botsten. “Alle poorten van de school waren afgesloten met kettingen en sloten”, zegt voormalig gemeenteraadslid Wenmeekers. “De ouders waren verplicht hun kinderen weer mee naar huis te nemen.” Wenmeekers zegt dat hij zelf niets te maken heeft met de actie. “Ik ben gecontacteerd door iemand die zich als Sinterklaas voorstelde”, zegt Wenmeekers. “Hij liet me weten dat hij achter de actie zat en vertelde ook waarom. Het is inderdaad tegen het verplicht dragen van mondmaskers aan kinderen. Ja, ik ben daar ook tegen en protesteer daar ook tegen. Dat zal ook de reden zijn waarom Sinterklaas mij gecontacteerd heeft. In ieder geval ken ik die mens niet en heb ik ook niets te maken met die actie.” Wenmeekers stond mee in voor de praktische organisatie van de manifestatie op zondag 11 november in Genk tegen het gebruik van de coronapas. Daar waren meer dan duizend mensen op af gekomen.

Sinterklaas

De leerlingen van basisschool Mater Dei konden wel normaal naar de lessen. “Er is een werf bij ons in de buurt”, zegt directeur Marijke Vanhoenshoven. “De mensen die daar aan de slag waren beschikte over het nodige gereedschap om die sloten door te knippen. Tegen 8 uur waren de poorten dan ook al weer open. Bijna niemand van de kinderen die naar school kwamen heeft iets gemerkt van die actie. De lessen konden op het normale tijdstip van start gaan. We weten dat het om een protestactie tegen het dragen van mondmaskers gaat. Van een aantal ouders weten we dat ze daar tegen zijn. Ik heb aan hen gevraagd of ze er iets meer van wisten. Maar dat was blijkbaar niet het geval.” De actie leidde inmiddels ook al tot heel wat discussie op sociale media. Daarin ook reacties van boze ouders die vinden dat de kinderen onnodig angst werd aangejaagd. (cn)