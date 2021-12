Ann Simons, de voormalige topjudoka uit Lanaken en olympische medaillewinnares, is verbouwereerd na de reactie van de algemeen directeur van Sport Vlaanderen op de getuigenissen van topvolleybalsters over emotioneel misbruik door bondscoach Gert Vande Broek. Simons is ook een van de vele getuigen over grensoverschrijdend gedrag. Haar open brief.